CASSANO ALLO IONIO(CS)/ Si è dimesso da consigliere comunale di Cassano all’Ionio Marco Guidi dopo il suo coinvolgimento nell’inchiesta contro la ‘ndrangheta “Athena”, coordinata dalla Dda di Catanzaro, che ha portato all’esecuzione di 68 misure cautelari. A carico di Guidi è stato emesso un provvedimento di obbligo di firma. Marco Guidi ha scritto al sindaco di Cassano, Giovanni Papasso, al presidente del Consiglio ed al segretario generale per comunicare la sua decisione. “Sono certo di dimostrare – ha affermato Guidi – la mia assoluta estraneità sin dalle prime fasi del procedimento e di dimostrare a tutti concittadini che mi hanno delegato come loro rappresentante la bontà della loro scelta. Tuttavia, per rispetto del ruolo che rivesto, con dispiacere ho maturato la scelta difficile e sofferta di dimettermi dalla carica di consigliere comunale. In questo momento, infatti, ritengo doveroso, a tutela della mia persona e della mia dignità, difendermi nelle sedi opportune per dimostrare la mia estraneità ai fatti che mi vengono contestati, che risalgono peraltro a tempi antecedenti alla mia elezione. Ma soprattutto ritengo giusto per il profondo rispetto che nutro verso le istituzioni, tutelare e difendere da inutili strumentalizzazioni l’immagine del Comune di Cassano, che in nessun modo deve essere scalfita da vicende mie personali che nulla hanno a che vedere con la cosa pubblica. In questi anni è stato per me un onore rappresentare la Città, che ho servito e di cui mai mi sono servito. E proprio per dimostrare che l’attaccamento al mio ruolo di consigliere comunale nulla a che vedere con interessi particolari scelgo oggi di farmi da parte, nella certezza di potere dimostrare la mia onestà, fiducioso che la giustizia farà il suo corso”.