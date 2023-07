CATANZARO/ Vendeva prodotti online che poi si rivelavano truffe. A una donna di Catanzaro, che si serviva anche di un numero intestato alla suocera, è stato notificato un avviso orale di pubblica sicurezza. L’indagine è scaturita dalla denuncia di un malcapitato cliente del nord Italia che, interessato all’acquisto di alcuni lampadari in vendita su un sito internet, dopo aver contattato l’inserzionista, ha pagato la merce. Ma, ricevuto la somma pattuita, il sedicente venditore non ha l’ha consegnata e si è reso irreperibile.

Il personale della Sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato della Procura della Repubblica di Catanzaro, ha scoperto che la sede del negozio online – che trattava prodotti di illuminazione, calzature, accessori ed altro – si trovava nel capoluogo. Gli agenti sono riusciti a identificare la rappresentate legale, a carico della quale è stato iscritto un procedimento penale per truffa. La ‘venditrice’ aveva anche pubblicato un numero di telefono quale contatto del presunto ‘servizio clienti’ risultato intestato alla propria suocera.