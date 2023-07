“La sanità commissariata di Calabria ha goduto di mirabilie e di veri e propri ‘mostri giuridici’, così da poter approvare i bilanci consuntivi 2022 delle aziende sanitarie e ospedaliere. ‘Mostri giuridici’ (il dl 51 che ha rinviato al 31 dicembre 2024 l’elaborazione dei bilanci pregressi di alcune aziende sanitarie) sui quali è opportuno approfondire alcuni aspetti, ancora una volta”. Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Domenico Bevacqua. “Ma ci chiediamo e chiediamo però – aggiunge Bevacqua – preventivamente un paio di cose al commissario Occhiuto. Come mai le addizionali regionali, che automaticamente si generano dai conti della sanità, sono sempre tra le più alte del Paese? Se la stagione è cambiata, se i conti si mostra di saperli tenere in linea, perché i calabresi continuano a pagare un’addizionale Irpef maggiore rispetto ai cittadini di altre regioni? E soprattutto, perché a fronte di questi oneri fiscali in cambio i calabresi ricevono i Lea (livelli minimi di assistenza) più scadenti di tutto il Paese? Qualcosa sicuramente non torna…. Preferiamo non analizzare lo status delle singole aziende sanitarie e ospedaliere. Qualcuna di queste ha approvato il consuntivo dopo 4 anni e qualcun’altra dopo 9. Significa aver disegnato sulla sabbia in riva al mare i conti del 2022 dal momento che è perfino incostituzionale la mancata iscrizione dei saldi di bilancio al primo gennaio 2022”. “In ogni caso ciò che va analizzato – sostiene il capogruppo del Pd alla Regione – sono i risultati e i benefici per i calabresi. E, purtroppo, da questo punto di vista il piatto piange. L’investimento per migliorare i Lea non è rintracciabile, mentre l’eventuale (e fittizio) avanzo di bilancio non genera un addolcimento delle addizionali regionali che svuotano le tasche dei calabresi. Per cui il ‘saldo’ vero dei cittadini alle prese con la salute di Calabria è ben altro, ci pare di capire. Servizi minimi essenziali scadenti e tasse alte. Dove sta il miglioramento vero? La sensazione forte -conclude Bevacqua- è che aver consentito l’approvazione di improbabili bilanci serva a poco per la vita reale dei calabresi”.