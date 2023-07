Nota stampa di Aned Calabria:

“La nuova legge sul trasporto dei pazienti calabresi in dialisi – inseguita per decenni da Aned e pazienti senza risparmio di energia – è stata approvata definitivamente. Merito del Commissario ad acta e Presidente della Regione Roberto Occhiuto verso cui siamo profondamente grati.

Dopo circa quarant’anni, con l’approvazione della proposta del presidente Michele Comito (delibera Consiglio Regionale nr 70 del 3 maggio 2022) e oggi con DCA 191 del 4 luglio la Calabria è la prima regione ad interpretare compiutamente l’essenza dell’articolo 55 dei Lea, ed è modello di riferimento per tutte le altre regioni italiane.

Proprio così, nelle delibere sul traporto in dialisi nessuna regione italiana specifica, come la nostra, che il trasporto dei dializzati non è legato alla condizione fisica bensì alla patologia e, come tale, il trasporto deve essere considerato parte integrante della cura, evitando per il futuro capziose interpretazioni di commissari aziendali che, nel tempo e in varie località sono state la croce dei dializzati: Catanzaro, Faenza, Treviso docet!

Il regolamento, allegato al DCA, tra l’altro prevede:

Rimborso da 1/8 ad 1/5 del valore di litro del carburante per viaggi con mezzo proprio,

accompagnamento con mezzo proprio da un caregiver , quando certificato dal nefrologo,

la nomina di un facilitatore aziendale per le criticità del trasporto in ogni azienda,

le diverse possibili tipologie di trasporto (ambulanza, mezzo proprio, trasporto collettivo e/o individuale con mezzo alternativo ),

Divieto richiesta costi aggiuntivi a carico dei pazienti,

Assegnazione aziendale del trasportatore dei pazienti non autosufficienti,

Delega dei pazienti per riscossione rimborso.

Così, la gestione dei dializzati calabresi viene riportata tra le più virtuose regioni italiane.

Questa fattiva collaborazione, siamo certi, è preludio a nuovi e significativi risultati:

Costruzione piano regionale per la prevenzione della MRC.

Potenziamento dialisi domiciliare particolarmente quella peritoneale.

Potenziamento procurement organi a fini trapianto.

Programma preventivo pluriennale di dialisi turistica

Mantenimento assoluto della gestione dei centri in mano pubblica.

Per Aned è un bellissimo segnale che rende giustizia dei tantissimi sacrifici che i pazienti hanno fatto nel passato ed è un segnale di speranza per nuova stagione positiva di poliutica sanitaria”.

SEGRETERIA ANED CALABRIA

Maria Larosa