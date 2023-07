I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, con la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, hanno eseguito il decreto di fermo emesso dalla procura–Direzione distrettuale antimafia del capoluogo calabrese nei confronti di 4 persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di fabbricati, terreni, quote di partecipazione, aziende, ditte individuali e autoveicoli e un noto villaggio turistico nel Vibonese per un valore complessivo di circa 11,5 milioni di euro; perquisizioni infine per i 4 fermati e altri 14 indagati per concorso in associazione mafiosa.

I provvedimenti, epilogo di una complessa indagine svolta dagli specialisti del Nucleo di polizia economico-finanziaria/Gico della Guardia di finanza di Catanzaro, sono stati eseguiti nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Milano e Catania con l’impiego di oltre 100 finanzieri e l’ausilio di unità antiterrorismo e pronto impiego e della componente aerea del Corpo.

Gli esiti delle complesse indagini, spiega la procura, hanno consentito di delineare “la gravità indiziaria circa la sussistenza di un gruppo criminale, riconducibile ad una consorteria operante nella provincia vibonese che, avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà sussistenti nel territorio, aveva acquisito il controllo di fatto di alcune note strutture turistico-alberghiere, tanto da condizionarne la gestione, soprattutto nella individuazione dei fornitori di beni e servizi nonché del personale da assumere”. Uno dei destinatari del provvedimento di fermo è sospettato di aver favorito la latitanza di un pericoloso appartenente ad una nota cosca di ‘ndrangheta del reggino.