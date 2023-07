La Regione Calabria ha finora speso 1,4 miliardi dei fondi europei della programmazione 2014-2020, pari al 62% della dotazione complessiva di 2,260 miliardi, e ha impegnato 2,039 miliardi, pari al 90,2%. Sono questi i dati riferiti dalla Regione in apertura del Comitato di sorveglianza sullo stato di attuazione del Por Calabria: ad aprire i lavori del Comitato è stato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in videocollegamento.

A fare il punto è stato il dirigente generale della Programamzione della Regione, Maurizio Nicolai: “Siamo sullo stesso livello delle altre Regioni come spesa, naturalmente c’è ancora da fare tanta strada. Ci aspetta un periodo di lavoro duro. Siamo confidenti, nel senso che riteniamo di aver messo in campo le procedure idonee affinché i target di spesa siano conseguiti. Abbiamo fatto i conteggi, al netto del programma Safe sui ristori energetici restano da spendere 397 milioni di spesa pubblica, di cui 314 comunitaria e la restante fondo nazionale e regionale. Le criticità – ha evidenziato il dirigente generale della Programmazione della Regione – sono tante, però sono anche le lezioni apprese. Quello che si chiede è un modello di crescita per tutti, un modello in cui ci sono tempi certi per tutti. In realtà l’amministrazione gestisce poco più di un terzo del programma, tutto il resto viene distribuito su enti locali, università, organismi intermedi. Quindi – ha detto – credo che tutti, ovviamente a cominciare da noi perché diamo le carte, dobbiamo fare un passetto in avanti rispetto alla sostenibilità e alla capacità di essere scrupolosi nei modelli di attuazione. Non è più neanche una sfida, è un dovere: bisogna assolutamente dare risultati”.

Nicolai si è soffermato anche sul nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei della Regione Calabria, quella del settennato 2021-27: “Siamo pronti, il 30 giugno – che è un termine regolamentare – abbiamo approvato il sistema di gestione e controllo, abbiamo tra l’altro già iscritto in bilancio le prime somme. La programmazione 2021-27 è praticamente partita, siamo operativi: parliamo di 3,173 miliardi tra Fesr ed Fse”.