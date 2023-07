Dal 29 luglio al 5 agosto il “Magna Graecia Film Festival” di Catanzaro

CATANZARO/ Da Susan Sarandon, che sarà premiata con la Colonna d’Oro alla carriera, a Sergio Castellitto er Matteo Garrone, poi nomi di spicco dello spettacolo italiano Paola Minaccioni, Maurizio Nichetti, Rocío Muñoz Morales, Daniele Ciprì, Oscar Farinetti, Bruno Ceretto, Matteo Paolillo, Fortunato Cerlino, Darko Perić e Laura Delli Colli. Sono tante le star, anche internazionali, del cinema che, dal 29 luglio fino al 5 agosto, sfileranno a Catanzaro al “Magna Graecia Film Festival”, che con questa edizione taglia il prestigioso traguardo dei 20 anni con un’altra edizione espertamente ricca, anticipata tra l’altro a metà giugno dal concerto di Russell Crower – un’anteprima nazionale – al Teatro Politeama.

Il programma è stato presentato oggi in una conferenza stampa al Comune di Catanzaro da Gianvito Casadonte, direttore artistico e fondatore del “Magna Graecia Film Festival”, insieme al sindaco Nicola Fiorita, al commissario della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, e Antonio Capellupo, curatore della sezione documentari della rassegna. “Sono felice di aver messo in piedi questo festival, che è un grande contenitore, di avere messe in campo una grande squadra, e sono felice di avere catalizzato l’attenzione dei media nazionali e internazionali e sono convinto che la Calabria ha bisogno di queste iniziative”, ha detto in premessa Casadonte. “In cartellone – ha proseguito Casadonte – abbiamo grandi nomi che mi danno la gioia e la soddisfazione di vedere la mia città e la mia regione protagonista. Avere qui Susan Sarandon è un momento di grande attenzione di Hollywood verso Catanzaro e verso i calabresi che iniziano ad amare il cinemaFitto il programma che prevede proiezioni opere prime e seconde sotto forma di lungometraggi italiani e internazionali, documentari, incontri, presentazioni di libri, masterclass – nella inedita formula delle conversazioni- e la grande musica dal vivo. I concorsi dedicati alle sezioni di Opere prime italiane e a quelle internazionali e di documentari, curate rispettivamente da Silvia Bizio e Antonio Capellupo, presenteranno alcuni dei lavori più apprezzati della stagione. Le opere prime e seconde di lungometraggi italiani, con proiezioni all’Arena del Porto, saranno giudicate da una giuria composta dall’attore, regista e sceneggiatore Marco D’Amore (Presidente), l’attrice Sveva Alviti, ed il vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei.

La madrina sarà l’attrice Ivana Lotito e le serate del festival saranno presentate dalla conduttrice radio e tv Carolina Di Domenico. Il clou è sicuramente l’arrivo di Susa Sarandon, che il Magna Graecia Film Festival omaggerà con la proiezione del film Thelma & Louise, diretto nel 1991 da Ridley Scott, film scelto nel 2016 per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti: la Sarandon sarà premiata con la Colonna d’Oro alla Carriera realizzata dal Brand Gb Spadafora e sarà protagonista di una masterclass aperta al pubblico, moderata dalla giornalista Silvia Bizio. Il Magna Graecia Film Festival avrà anche questo anno ospiti prestigiosi come il poliedrico attore e regista Paolo Ruffini, l’attrice e regista Pilar Fogliati, il regista Giovanni Veronesi, la cantautrice e scrittrice Levante, l’imitatore e comico Ubaldo Pantani, il regista Marescotti Ruspoli, l’attrice Carlotta Gamba, il regista Matteo Garrone, Laura Delli Colli Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, gli imprenditori Bruno Ceretto e Oscar Farinetti, gli attori Sergio Castellitto, Darko Perić, Matteo Paolillo, Rocío Muñoz Morales i registi Daniele Ciprì, Valerio Ciriaci e Maurizio Nichetti. Il regista Alessandro Pondi e gli attori Paola Minaccioni, Fortunato Cerlino e Monica Vallerini presenteranno in anteprima il trailer del film “Una commedia pericolosa” in sala dal 30 agosto con 01 Distribution.