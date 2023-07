Condannati i presunti responsabili dell’omicidio del 52enne, Luigi Trovato e del ferimento di altre due persone, avvenuto in pieno centro a Lamezia Terme il 7 marzo 2022. E’ la sentenza di primo grado emessa dal gup di Lamezia Terme Domenico Riccio a conclusione del processo svoltosi con rito abbreviato a carico di Claudio Paola, di 36 anni, condannato a 18 anni e 8 mesi e Antonio Monteleone di 23 anni che dovrà scontare 12 anni e 4 mesi. Nei mesi scorsi la Procura lametina aveva chiuso le indagini sull’omicidio Trovato notificando l’avviso ai due imputati indagati per concorso in omicidio e porto d’armi abusivo e ad altre tre persone. Stando alle ricostruzioni della Procura, Paola e Monteleone sarebbero responsabili dell’omicidio di Trovato e del ferimento delle altre due persone. Già nelle prime ore dopo il delitto, i due, si erano costituiti nella caserma dei carabinieri dove avrebbero spiegato che alla base della sparatoria c’era stato un litigio tra due gruppi.