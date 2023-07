“Conto, e sono un testone, che la prima pietra del ponte sullo Stretto di Messina si posi l’estate dell’anno prossimo”. Lo ha detto ieri ai giornalisti il segretario nazionale della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Potenza, a margine dell’inaugurazione della nuova sede regionale del suo partito. Intanto, sempre ieri, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato, negli uffici del Consiglio regionale, l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. “Il Ponte sullo Stretto rappresenta una grande opportunità per la Calabria, per il Mezzogiorno, ma soprattutto per l’intero Paese”, ha detto il presidente della Regione. “Il governo di centrodestra -ha aggiunto Occhiuto- è determinato ad andare avanti per raggiungere l’obiettivo che si è prefissato, e noi sosteniamo convintamente questa battaglia. Il Ponte collegherà due regioni che insieme fanno quasi 7 milioni di abitanti, diventerà conveniente portare l’alta velocità ferroviaria in Calabria e in Sicilia, e tante imprese decideranno di investire nei nostri territori portando occupazione e opportunità di sviluppo. Ringrazio Pietro Ciucci -ha concluso Occhiuto- per l’incontro odierno, sono certo che lavoreremo bene insieme”. “Abbiamo accolto la grande sfida insieme al Ministero delle Infrastrutture, alla Regione Calabria e alla Regione Siciliana -ha detto al canto suo Ciucci- di completare nel rispetto del cronoprogramma le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo fissato per legge di approvazione del Progetto esecutivo entro il mese di luglio del 2024, con immediato avvio dei lavori”.