Sono quattro, due in arrivo e altrettanti in partenza, i voli annullati a Reggio Calabria a causa dello sciopero del personale di terra degli aeroporti che si concluderà alle 18. Si tratta dei voli di Ita in arrivo alle 14.25 e 16.10 rispettivamente da Fiumicino e Linate, e di quelli in partenza, per le stesse destinazioni, delle 15.10 e delle 16.55. Èregolarmente partito, invece, alle 12.05, il volo AZ1195 diretto a Milano Linate. Il chek-in iniziato in mattinata ha tenuto un po’ in ansia i passeggeri in attesa. L’aereo è arrivato alle 11.17 da Linate, da dove era partito alle 9.40, prima che scattasse lo sciopero. Le procedure di imbarco e chek-in si sono svolte con regolarità. Un uomo, in fila con moglie e figlio diretto a Linate, ha avuto la fortuna di avere il volo riprogrammato e anticipato. Sarebbe dovuto partire alle 16.30: “La paura un po’ c’è stata quando ho visto il volo annullato. Alla fine ci hanno riprotetti; è andata bene, nonostante una foratura in autostrada che rischiava di farci arrivare in ritardo”. Solo a tarda sera, alle 22.50, è previsto l’arrivo del volo Ita da Fiumicino. Tra gli ultimi ad imbarcarsi il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi con moglie e figlio: “Vado a Milano – ha detto – lì ci sono i miei genitori”.