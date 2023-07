I segretari regionali e territoriali di Cgil, Cisl e Uil, “con riferimento alla grave situazione che si sta determinando nel territorio di Longobucco, dovuta al crollo del ponte sull’unica arteria di collegamento stradale”, chiedono al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, “un urgente incontro per una disamina congiunta dell’intera problematica. Avvertiamo quotidianamente il disagio di cittadini, lavoratori, studenti, utenti – affermano – che si trovano completamente isolati a svolgere le normali attività ordinarie e siamo molto preoccupati che il ritardo degli interventi necessari possa impedire il corretto svolgimento dei servizi essenziali delle comunità interessate al crollo.

A questo proposito, essendoci stato un interesse generale delle forze politiche e sociali per individuare immediate soluzioni, chiediamo la convocazione di un incontro con le organizzazioni sindacali, la direzione Anas, la deputazione parlamentare e regionale e l’amministrazione comunale di Longobucco”.