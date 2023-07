di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Sono terminati nella serata di ieri i festeggiamenti a Catanzaro per il patrono San Vitaliano. A differenza di altri anni in cui la città, in occasione della ricorrenza, si era tristemente svuotata, questa volta ha invece partecipato con presenze numeriche superiori. Nonostante l’afa dominante che non ha dato tregua. Nella mattinata di ieri si è tenuta la celebrazione nella Basilica Immacolata con omelia dell’arcivescovo Claudio Maniago. Lo stesso Maniago ha guidato nel tardo pomeriggio la processione che si è snodata per le vie cittadine con partenza alle 18,30 percorso e arrivo in Basilica intorno alle 19,30. Al termine del corteo si è svolta la celebrazione con la santa messa.

Anche i festeggiamenti civili sono stati seguiti e partecipati. Spazio al teatro in piazza Rossi sia sabato sera che domenica sera, oltre a intrattenimento musicale su corso Mazzini. Numerose presenze in entrambe le serate.

Guarda il video con lo Speciale TV di RTC sulla processione religiosa per San Vitaliano.