Per… un mare senza barriere. Si rinnova anche per la stagione estiva 2023 il progetto “Un mare per tutti”, attivo a Villapiana già dall’estate 2019. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Montalti, ha voluto, infatti, per la stagione estiva 2023, non solo confermare, ma soprattutto ampliare l’offerta dell’importante servizio dedicato ai diversamente abili e ai minori disagiati, per permettere loro di godere del mare senza problemi e in maniera completamente gratuita. La “Spiaggia Zerobarriere”, operativa nei mesi di luglio e agosto, è gestita direttamente dall’Ente: è completamente gratuita e destinata alle persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n.104, che ne faranno richiesta. La domanda di adesione può essere reperita sul sito web istituzionale del Comune di Villapiana. Sono due le opzioni, corrispondenti ai due tratti di spiaggia Bandiera Blu del Comune di Villapiana. Sono a Villapiana, zona lido: tra il Lido Aragosta ed il Lido Verde e zona scalo: tra il Lido Paradise Beach ed il Lido Stella Maris. La spiaggia è stata progettata dall’ufficio tecnico del Comune di Villapiana e realizzata in collaborazione con la BSV. La spiaggia ha una struttura ombreggiante con annessa pedana in legno, una passerella che dal lungomare conduce fino al mare, uno spogliatoio, una sedia Job, il servizio docce, i servizi igienici, il servizio di pulizia giornaliera, diverse postazioni per ombrelloni e sedie e un’area verde. È inoltre sottoscritta una convenzione con gli stabilimenti adiacenti per il servizio bar. All’ interno delle aree comunali sono garantiti servizi vari tra cui la discesa a mare assistita, l’uso della sedia job per l’accesso in acqua, il servizio di salvamento e parcheggi riservati, a libera fruizione, nelle aree più prossime alla spiaggia. Per tutto il periodo estivo saranno anche organizzati momenti di animazione sulla spiaggia. Tutti i servizi offerti alle persone diversamente abili, ai loro familiari e alle associazioni che li assistono, sono totalmente gratuiti.