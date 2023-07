I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, a Montalto Uffugo, un 25enne per detenzione illegale di un’arma comune da sparo clandestina e di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione del giovane sono stati trovati una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, con caricatore contenente 7 cartucce, 57 panetti di hascisc,per un peso complessivo di 5 chili, 190 grammi di marijuana essiccata, suddivisi in due buste, 560 grammi di cocaina, e 2 bilancini elettronici di precisione.