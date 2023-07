TROPEA(VV)/ Sprovvisti di licenza e senza autorizzazioni, ma presenti su internet per intercettare da tutto il mondo le prenotazioni on-line per un soggiorno nella “perla del Tirreno”. I finanzieri della Tenenza di Tropea in collaborazione con la Polizia locale, nelle ultime settimane hanno eseguito una serie di controlli nei confronti degli esercizi di Bed and Breakfast, scovando 38 strutture completamente abusive. I finanzieri hanno individuato le strutture ricettive on line e dopo avere riscontrato la loro presenza sul territorio anche a seguito di sopralluoghi nelle adiacenze delle strutture reclamizzate. Quindi hanno proseguito l’attività di analisi incrociando i dati presenti nelle banche dati in uso al Corpo con le informazioni rilevate su siti internet e social network, acquisendo informazioni sul numero di stanze, i prezzi praticati, le recensioni e i feedback ricevuti dai clienti, e svolgendo una azione di osservazione e controllo, a conferma dell’esercizio abusivo dell’attività ricettiva. Al termine degli accertamenti, i 38 Bed and Breakfast, pur essendo sistematicamente pubblicizzati sui siti internet specializzati, sono risultati non in regola con il fisco. Inoltre non hanno mai dato corso alla denuncia di inizio attività agli uffici comunali, omettendo, di conseguenza, il pagamento dei tributi locali, Imu, Tari e imposta di soggiorno. Ai titolari delle strutture abusive sono state contestate sanzionati amministrative fino a 38.000 euro, per l’esercizio dell’attività ricettiva in assenza delle prescritte autorizzazioni.