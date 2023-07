Violenza di genere, Filippo Mancuso: “Sostenere le donne in grave difficoltà”

“Va apprezzato il metodo di lavoro dell’Osservatorio contro la violenza di genere, teso a fronteggiare la gravità della problematica con un approccio concreto e propositivo, in stretta sinergia con le linee programmatiche della Regione”. L’ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, nel corso di un incontro con l’avvocata Giusy Pino, coordinatrice dell’Osservatorio sulla violenza di genere (istituito con legge regionale nel 2016) e al quale hanno partecipato anche le altre componenti e gli esperti dell’Osservatorio: Isolina Mantelli, Lucia Lipari, Luca Lanzino, Pasquale Ciurleo, Francesca Mallamaci, Anna De Gaio, Antonio Gioiello, Annamaria Curia. Pino ha esposto a Mancuso le iniziative su cui l’Osservatorio sta intensamente lavorando. Tra cui un evento di carattere nazionale (gli Stati generali contro la violenza di genere) che si terrà per la prima volta a Reggio Calabria, a ridosso della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, e che sarà illustrato alla stampa dopo l’estate. Oggetto del confronto anche l’esigenza di garantire un’adeguata autonomia abitativa ed economica alle donne vittime di violenza. “Dal costante confronto con le donne e con i centri e reti antiviolenza emerge, infatti – è scritto in una nota – che la questione alloggiativa rientri tra i nodi da sciogliere per consentire la fuoriuscita delle donne, e delle madri con figli minori, dal nucleo familiare viziato e dalla spirale del partner maltrattante. Fondamentale, in tal senso, appaiono gli strumenti di welfare che le accompagnino nei percorsi di libertà e autonomia”. “Avere un sostegno immediato e concreto, è essenziale – ha sottolineato Giusy Pino – per le vittime di violenza domestica prive di risorse economiche, poiché le aiuta a maturare la decisione di allontanarsi dal contesto familiare abusante e di intraprendere un percorso di emancipazione e ricostruzione di una vita libera dalla violenza”. A tal proposito, Mancuso ha immediatamente fissato a una delegazione dell’Osservatorio un appuntamento col commissario dell’Aterp Paolo Petrolo, per mercoledì prossimo, “al fine di discutere delle modalità operative attraverso cui potere offrire interventi logistici sicuri che prevedano la programmatica sistematizzazione delle donne e dei minori e il recupero di una quotidianità scevra da abusi”. “In Calabria, dove i numeri sulla violenza alle donne sono allarmanti -ha concluso il presidente del Consiglio regionale- è necessario adoperarsi concretamente per sostenere la cultura della legalità, realizzando un sistema di protezione radicato nei territori. Dal potenziamento della rete dei centri antiviolenza, all’aumento delle case rifugio, all’attivazione in tutti gli ospedali dei percorsi rosa per le donne vittime di violenza”.