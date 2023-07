Ufficializzato il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia. Il Catanzaro debutterà nel turno preliminare sabato 5 agosto in casa contro il Foggia. La gara verrà disputata nell’impianto dello stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Fischio d’inizio alle ore 18,00. Se la squadra di Vivarini dovesse passare il turno se la vedrà con l’Uninese in Friuli venerdì 11 agosto.

Sarà invece il Sassuolo l’avversario del Cosenza in Coppa Italia. I rossoblù di Fabio Caserta scenderanno in campo contro gli emiliani nei 32° di finale domenica 13 agosto 2023 alle ore 18:00 a Reggio Emilia e la gara sarà trasmessa in diretta su Italia Uno.