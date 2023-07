Sembra finalmente finita l’ondata di caldo asfissiante che ha attanagliato anche la Calabria per una decina di giorni. Già da ieri -così come previsto- un vento fresco ha fatto la sua comparsa in diverse città e la conferma è venuta dal termometro che ha fatto registrare il rientro a temperature normali con un abbassamento anche di oltre dieci gradi. A Soverato, sulla costa ionica catanzarese, dove martedì il Centro funzionale multirischi dell’Arpacal aveva registrato 46,4 gradi, ieri alle 15 ce n’erano 32. Lo stesso vale per i capoluoghi di provincia. La temperatura più alta, ma nella norma di stagione, si è avuta a Reggio Calabria e Crotone con 30 gradi, ma niente a che vedere con i 43,7 e 43,9 di martedì. A Catanzaro la colonnina ha raggiunto i 29 gradi (41,1 martedì), a Vibo Valentia 27 (41,3) e Cosenza 28,5 (40,4). Arriva direttamente dall’Atlantico in Italia la ‘ventata d’aria fresca’ che dopo due settimane di caldo estremo fa finalmente abbassare le temperature su valori più accettabili. Una tregua, dunque per l’afa che durerà almeno per i prossimi 10 giorni, con il termometro che registrerà mediamente massime di 34-35 gradi, fino a 13 in meno nelle regioni meridionali, rispetto alle settimane scorse. A confermare la discesa della colonnina di mercurio è anche la scomparsa delle città da bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute per le giornate di oggi e di domani. “Quello dei prossimi 10 giorni -spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr- sarà un caldo senza eccessi, specialmente se paragonato al clima rovente dei giorni scorsi”. L’abbassamento delle temperature, sottolinea il climatologo, è ‘merito’ dell’indebolimento dell’anticiclone africano in seguito all’afflusso di correnti atlantiche che si sono riversate prima sul Nord Italia, e poi anche a Sud.