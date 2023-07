“Il nostro auspicio è che la Regione possa sostituire i Comuni nell’ambito della depurazione. È una proposta ufficiale che facciamo come Anci Calabria: chiediamo che Sorical, oppure la Regione in qualche forma, prenda in mano il timone della depurazione”. Lo afferma il presidente di Anci Calabria, Rosaria Succurro, in una nota diramata a conclusione di un incontro che ha avuto con il Governatore Roberto Occhiuto. “Col presidente Occhiuto – afferma Succurro – c’è stata un’interlocuzione puntuale e positiva. Il Presidente ha dato piena disponibilità ad interloquire e interagire con i Comuni al fine di migliorare lo stato della depurazione. Lo ringrazio molto per la grande apertura che ha mostrato su un problema ambientale così delicato, confermando di voler avere con i sindaci, e dunque con l’Anci, un rapporto ancora più forte e sinergico. Continueremo a discutere ed a lavorare con spirito costruttivo per dare risposte ai cittadini. Infatti, nel prossimo mese di settembre avremo un importante incontro fra Anci, Regione e commissario all’Ambiente”.