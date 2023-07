Prima la Campania, seguita a distanza da Puglia e Sicilia: è il podio delle regioni con il maggior numero di diplomati con lode nell’anno scolastico 2022-2023. I dati, resi noti dal ministero dell’Istruzione e del Merito, vedono la Campania guidare questa particolare graduatoria con 2.620 studenti particolarmente brillanti, seguita dalla Puglia con 1.964 e dalla Sicilia con 1.853. Al quarto posto il Lazio con 1.162. Numeri più contenuti in altre regioni: ad esempio in Calabria i promossi con lode sono stati 961, ma poi si scende decisamente su altre quantità in Lombardia (762), Piemonte (431), Emilia Romagna (690), Toscana (508), Veneto (529), Liguria (180) e Marche (421). Fanalino di coda la Valle d’Aosta (6), preceduta dal Trentino Alto Adige (74). Completano il quadro nazionale la Sardegna (248 promossi con lode), la Basilicata (128) come anche il Friuli Venezia Giulia, il Molise (101), l’Abruzzo (318), Marche (421) e Umbria (330). In tutto gli studenti che quest’anno si sono diplomati con la lode sono stati 13.414.