di Redazione RTC-GDC

Momenti di gioia e di festa nel quartiere Lido di Catanzaro per le celebrazioni in onore della Madonna di Porto Salvo che termineranno nella giornata odierna. Nel pomeriggio di oggi, come tradizione annuale, si svolgerà la processione in mare con imbarco alle ore 16,00. Il corteo in mare partirà dal porto, si dirigerà verso la spiaggia di Giovino e poi toccherà tutto il litorale. Attesissimo il consueto tuffo in mare al passaggio della Madonna. Per quanto riguarda i festeggiamenti civili, invece, proseguiranno in serata sul lungomare con i fuochi d’artificio finali.