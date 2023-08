Era impegnato a concimare più di 500 piantine di canapa che aveva messo a dimora in vasi di plastica e cemento nel cortile di casa. Un uomo è stato arrestato ad Amantea dai carabinieri della Compagnia di Paola. I militari, all’interno dell’abitazione, hanno trovato alcuni arbusti già in fase di essiccazione e buste di cellophane contenenti modiche quantità di sostanza. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi. I carabinieri, sempre nell’ambito dei controlli avviati per reprimere i reati legati alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti sulla costa tirrenica cosentina, hanno scoperto e distrutto sul posto due coltivazioni di canapa nei Comuni di San Lucido e Cetraro. Le piantagioni, composte complessivamente da oltre 2.300 arbusti alti fino a 3 metri, avrebbero potuto produrre decine di chilogrammi di marijuana. La distruzione dele piantagioni è avvenuta sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco alo scopo di evitare il pericolo di incendi boschivi. In corso accertamenti per individuare i responsabili.