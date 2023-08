“Giovedì il Consiglio regionale ha scritto una bella pagina. Ha fatto finalmente una riforma che da anni era attesa e che nessuno finora aveva fatto, quella dei Consorzi di Bonifica per restituire agli agricoltori calabresi delle strutture che possono davvero funzionare erogando servizi”. Lo ha detto ieri il presidente della Regione Roberto Occhiuto a margine della cerimonia di intitolazione del Porto turistico dei Laghi di Sibari a Jole Santelli. “Sono molto contento -ha aggiunto- del lavoro che ha svolto l’assessore Gallo e anche la presidente della Commissione consiliare regionale, perché è stato un lavoro duro, difficile e grazie alle competenze e all’esperienza dell’assessore alla fine abbiamo portato un buon risultato. Abbiamo dimostrato che in questa regione si possono fare delle riforme coraggiose quando la politica capisce che queste riforme sono necessarie”. “La maggioranza -ha detto ancora Occhiuto- mi ha chiesto di ritirare la questione di fiducia e io ho acquisito la disponibilità della maggioranza a votare la riforma. La mia non era una prova di forza. Volevo semplicemente affermare che questa era una riforma sulla quale io ci mettevo la faccia fino a dimettermi se non fosse stata approvata. E’ stata una felice intuizione della maggioranza quella di chiedermi di ritirare la questione di fiducia perché questo ci ha consentito di avere anche i voti di quella parte di opposizione, evidentemente, meno faziosa, meno disposta ad assumere posizioni solo di pregiudizio”. Intanto Occhiuto incamera anche l’arrivo dei 120 medici cubani che si attendevano. Entro un mese saranno al lavoro in vari ospedali della Calabria.