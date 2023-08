Un uomo di 75 anni è morto a Miglierina, in provincia di Catanzaro, dopo essere stato travolto dal trattore che stava conducendo. La vittima stava lavorando in un terreno agricolo quando il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato non lasciandogli scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sanitari del Suem 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro he ha provveduto alla messa in sicurezza del sito e del mezzo. Successivamente, dopo l’autorizzazione del magistrato di turno, si è proceduto alla rimozione della salma del settantacinquenne che era rimasta incastrata sotto il mezzo ribaltato.