Vibo Valentia, minaccia di suicidarsi se non gli assegnano l’alloggio popolare

VIBO VALENTIA/ Si è arrampicato su un traliccio dell’alta tensione minacciando di gettarsi nel vuoto se non verranno accolte le sue richieste che, da quanto è stato possibile apprendere, riguarderebbero l’assegnazione di un alloggio popolare dopo lo sfratto subito al termine di una lunga vicenda giudiziaria. E’ questa la singolare protesta messa in atto da un uomo a Longobardi, frazione di Vibo Valentia. L’uomo è rimasto, per lunghe ore, ad un’altezza di una ventina di metri dal terreno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia per avviare una mediazione per convincere l’uomo a scendere dal traliccio e rinunciare alla singolare forma di protesta. Il manifestante non è nuovo a proteste eclatanti come quella portata avanti in questo caso.