Un ragazzo di 14 anni ha salvato un pensionato sessantaseienne che stava per annegare. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 7 agosto a Gioia Tauro. Il pensionato ha deciso di fare il bagno malgrado il mare fosse mosso e spirasse un forte vento. Quando il quattordicenne ha notato che l’anziano si trovava in difficoltà, non ha esitato a gettarsi in acqua per soccorrerlo. Malgrado le forti correnti e le onde alte, il ragazzo é riuscito poco dopo a raggiungere il sessantaseienne ed a condurlo a riva, con non poche difficoltà e mettendo a rischio la sua stessa vita. Il pensionato é stato soccorso dal personale del 118, nel frattempo giunto sul posto, ed è stato portato per accertamenti in ospedale. Le sue condizioni, comunque, sono buone. Sul posto anche i carabinieri ed il personale della Guardia costiera, che hanno avuto parole di elogio per il ragazzo che ha messo in atto l’intervento di salvataggio.