Il Consiglio dei ministri, l’ultimo previsto prima della pausa di Ferragosto, ha approvato la deroga al tetto dei compensi per i super esperti che lavoreranno per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. È una norma fortemente voluta dal Mit di Matteo Salvini, “per garantire il coinvolgimento dei migliori professionisti”. Sul tavolo, tra le altre cose, c’erano due decreti omnibus (asset e giustizia) e un disegno di legge delega di revisione del testo unico degli enti locali. Approvato il decreto asset, che contiene tra l’altro le norme relative al settore dei taxi e per il caro-voli. Tra le misure di competenza del Ministero delle Imprese, secondo quanto si apprende, anche norme sulla golden power, attrazione degli investimenti e anche l’anticipazione di alcune misure urgenti del più vasto Piano Nazionale per la Microelettronica. Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri anche l’esclusione del settore dell’autotrasporto merci dalle competenze dell’ART -l’Autorità di Regolazione dei Trasporti- con la conseguente soppressione del contributo annuale da parte degli autotrasportatori, per venire incontro alla crisi del comparto.