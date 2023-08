Cropani, il 9 agosto la consegna del “Premio Mar Jonio Estate” nel Teatro del lungomare

CROPANI(CZ)/ Si svolgerà mercoledì 9 agosto alle ore 21,00 la cerimonia di consegna del Premio Mar Jonio Estate a Cropani Marina nel Teatro del Lungomare. L’iniziativa, XIII Edizione – Anno XXIV, è promossa dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, dalla Pro Loco di Cropani, ed è patrocinata dal Comune di Cropani. Sarà presente il Generale di Divisione Pietro Salsano, Comandante Legione Carabinieri “Calabria”, e il prefetto di Catanzarp, Enrico Ricci. Riceveranno il riconoscimento Vincenzo Caccavaro (Imprenditore – Ditta Ossidal Genova dal 1964), “Modello di emigrato vincente che vede il lavoro come mezzo di emancipazione e riscatto sociale”; Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), “Una vita dedicata alla buona politica e allo sviluppo sociale”; Ignazio Mangione (Direttore Centro Governativo di Accoglienza di Isola Capo Rizzuto – Il più grande d’Europa), “L’incessante testardo impegno quotidiano in favore dei più fragili”; Famiglia Mancuso di Marcedusa (Allevatori da cinque generazioni), “Protagonista del film Figli del Minotauro che racconta al mondo la pratica millenaria della transumanza”; Floriano Noto

(Imprenditore), “La forza della sfida nel mercato e nello sport”; Concetta Stanizzi (Avvocato – V.Presidente Nazionale Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), “Da tanti anni il generoso impegno di tutte le sue energie per creare la cultura della prevenzione che è vita”.

PREMI ALLA MEMORIA: Carlo Alberto dalla Chiesa (Generale dei Carabinieri – Prefetto di Palermo assassinato dalla mafia con la moglie e la scorta), “Fulgido e incancellabile esempio della necessaria lotta alla criminalità”; Beato Paolo D’Ambrosio (Frate Francescano del Quattrocento), “Testimone di fede e taumaturgo cropanese venerato da secoli”. Presiede la cerimonia di premiazione mons. Vicario generale Salvatore Cognetti, su espressa delega dell’arcivescovo metropolita mons. Claudio Maniago impegnato nella Giornata Mondiale dei Giovani a Lisbona. Il coordinamento generale è di Valentina Caramuta. Gli intermezzi musicali saranno a cura del maestro Luigi Cimino e del cantautore Michele Stanizzi. Per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne, interverrà Donatella Soluri, avvocato e presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Invitati tutti i sindaci e gli amministratori del territorio. La frase guida di questa edizione è di Corrado Alvaro: ‘La vita non è altro che una comunione di solitudini”. Il Comitato d’Onore del Premio Mar Jonio è composto da Luigi Stanizzi (presidente e fondatore Premio Mar Jonio), Angelo Grano (presidente Pro Loco Cropani); Claudio Maniago (arcivescovo metropolita Catanzaro-Squillace), Pasqualino Pandullo (caporedattore Rai Calabria),

Fulco Ruffo principe di Calabria, Giuseppe Soluri (presidente Ordine Giornalisti Calabria), Giuseppe Spagnuolo (presidente Credito Cooperativo Centro Calabria). Il Premio Mar Jonio, fondato nell’ anno 2000 dal giornalista Luigi Stanizzi, viene assegnato a personalità che con le loro opere e la loro vita onorano la nostra terra di Calabria.