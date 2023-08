Cordoglio bipartisan per la scomparsa del commissario di “Azienda zero”, Profiti

Sgomento e cordoglio nel mondo politico e sanitario calabrese per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Profiti, commissario di ‘Azienda zero’, l’ente che governa la sanità in Calabria. Profiti, 62 anni, originario di Catanzaro, è morto a causa di un infarto in Puglia, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza. Profiti, in passato, aveva ricoperto incarichi nel settore sanitario in Liguria ed era stato anche presidente dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”. “Sono sgomento – ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto- per una notizia atroce e improvvisa: Giuseppe Profiti non c’è più. Perdiamo un manager dalle straordinarie qualità, un professionista di assoluto valore che in questi mesi è stato di fondamentale importanza per l’azione di riforma e di risanamento della sanità calabrese portata avanti dal mio governo regionale. Io perdo anche un amico, una persona speciale, di grande rigore, ma anche con una sana e geniale ironia. Mancherà tanto a tutti noi. Esprimo sincero cordoglio alla famiglia. Per la Calabria è un giorno di lutto”. Cordoglio espresso anche dal presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso: “Esprimo sentimenti di sincero cordoglio, miei e del Consiglio regionale che rappresento, per l’improvvisa scomparsa del Commissario straordinario di ‘Azienda Zero’ Giuseppe Profiti, intensamente impegnato, a stretto contatto con il presidente Occhiuto, nell’intenso e complesso lavoro di razionalizzazione, riorganizzazione e rilancio del Sistema sanitario calabrese”. Anche Iole Fantozzi, direttore generale del Dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria esprime il suo cordoglio: “Ho avuto modo di lavorare con Pino Profiti e, fuori da qualsiasi retorica di circostanza, posso dire che ho conosciuto un uomo caparbio, profondamente convinto di tutto ciò che faceva. Abbiamo un solo modo però per onorare la sua memoria, camminare nel solco di risanamento della sanità, solco tracciato dal presidente Occhiuto e che Pino Profiti ha contributo di certo a rendere, con il suo impegno e dedizione, più percorribile”. Messaggi di cordoglio anche dai sindaci di Catanzaro, Fiorita, e di Cosenza, Franz Caruso. “Persona di grande umanità e notevole spessore professionale, la sua morte mi addolora molto”, ha detto Fiorita. “L’improvvisa scomparsa di Giuseppe Profiti suscita sentimenti di profonda costernazione e incredulità. Una tristissima notizia che ha colpito profondamente anche la nostra comunità come tutta la Calabria”, ha affermato Franz Caruso esprimendo ‘i sentimenti del suo personale cordoglio e quello di tutta l’Amministrazione comunale di Cosenza’.