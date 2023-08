Le persone risultate positive al Coronavirus sono 641265 (+58) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4418812 (+797).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 74 (8 in reparto, 5 in terapia intensiva, 61 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 115806 (115346 guariti, 460 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 104 (18 in reparto, 1 in terapia intensiva, 85 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 191875 (190324 guariti, 1551 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 0 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60513 (60221 guariti, 292 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 72 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 64 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 210984 (210040 guariti, 944 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 20 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53994 (53788 guariti, 206 deceduti).