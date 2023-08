Infrastrutture, Scutellà: “Salvini restituisca soldi e diritti”

“Dove sono i soldi destinati al nostro territorio? Dove sono i soldi che devono servire a darci dignità?”. E’ quanto chiede rivolgendosi al vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, la deputata del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà, capogruppo in Commissione politiche dell’Ue. “Sinceramente non ho mai creduto – aggiunge Scutellà – in un Ministro che appartiene ad un partito reo di aver rubato i soldi destinati alla messa in sicurezza della statale 106, strada che tanto decantava Salvini nei suoi comizi, per poter pagare le quote latte degli allevatori del Nord. Si tratta di un definanziamento di 2,5 miliardi di euro, soldi, destinati al nostro territorio come alla velocizzazione della linea Sibari – Porto Salvo e della Lamezia Terme – Catanzaro. Salvini ci restituisca i nostri soldi ed i nostri diritti”.