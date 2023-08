Intitolata a Marco Pantani la pista ciclabile di Marina di Sibari, nel comune di Cassano allo Ionio. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sindaco Giovanni Papasso, il sindaco di Civita Alessandro Tocci, il presidente regionale della Federazione ciclistica italiana Francesco Corrado. “Pantani e la Calabria formano un binomio inscindibile perché è proprio qui che nacque il suo mito. Era il 19 luglio 1989 – ha ricordato Corrado – quando Marco, allora 19enne, vinse la Martirano-San Mango d’Aquino di 110 chilometri, seconda tappa della Sei Giorni del Sole, importante appuntamento del calendario dilettantistico calabrese ed italiano. In quella edizione il Pirata riuscì a conquistare due vittorie di tappa”. “Per questo motivo, per l’esempio che ha rappresentato – ha sottolineato Papasso – abbiamo voluto intitolare la nostra pista ciclabile a Marco Pantani e lo facciamo proprio oggi, nel 2023, a 25 anni esatti dalla storica accoppiata vincente Giro-Tour del 1998. Ma non ci fermiamo qui: lavoriamo insieme per far aumentare le piste ciclabili e lo stiamo facendo con altri progetti che abbiamo presentato e presenteremo a Marina di Sibari”. “Vogliamo collegare – ha concluso il primo cittadino cassanese, prima della benedizione della pista ciclabile da parte di don Maurizio Bloise – questa pista ciclabile con tutto il litorale, con Sibari centro e fino a Cassano centro sfruttando una parte del tratto non utilizzato dal Consorzio di bonifica lungo il canale e se possibile passandoci addirittura sopra. Poi collegare la Ciclovia dei Parchi a quella della Magna Graecia. Il sogno che abbiamo è quello di collegare, soprattutto, gli otto comuni interessati dalle opere compensative del Terzo Megalotto della Statale 106 Sibari-Roseto per creare una ciclovia allargata che dallo Stombi/Foce del Crati si colleghi a Villapiana e fino a Roseto. Lo vogliamo fare nel nome di Marco Pantani”.