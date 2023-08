Le radiocronache delle partite del Catanzaro Calcio per la stagione 2023-24 nel Campionato di Serie B in diretta su RTC-Radio Catanzaro, dal 1976 la prima Radio della città, radio ufficiale dell’Us Catanzaro per l’intera stagione. RTC trasmetterà la radiocronaca integrale di ogni singola gara all’interno del programma RTC Diretta Sport, condotta in studio dal giornalista Manuel Soluri. Numerosi come sempre i collegamenti dai campi di Serie B, C e D con risultati e aggiornamenti in tempo reale. Segui RTC Diretta Sport domenica alle 20,30 su RTC-Radio Catanzaro sulle frequenze FM 88.5-105.7; in DAB in tutta la Calabria; in Live streaming su www.radiocatanzaro.it