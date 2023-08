Per la Reggina 1914 non ci sarà la Serie B. L’ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza con la quale ha respinto l’appello della società calabrese proposto per contestare la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto contro la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport il 20 luglio scorso ha respinto il suo ricorso per la riammissione nel prossimo campionato di Serie B.