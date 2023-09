È allerta arancione in Calabria per l’arrivo di piogge e vento forte a causa di un’area di bassa pressione, in lento movimento dall’area ellenica verso il Mar Ionio meridionale. Lo comunica la Protezione Civile che segnala una “ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali su parte delle regioni meridionali, con associate precipitazioni sparse, che assumeranno carattere di maggiore insistenza sui settori ionici, dapprima calabresi e successivamente siciliani”.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino che prevede dalla sera di martedì 5 settembre, precipitazioni, a prevalente carattere sparse e localmente insistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie sui settori ionici centro-settentrionali, in estensione, dalla mattina di mercoledì 6 settembre, ai settori ionici della Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Atteso, sempre dalla serata di martedì, il persistere di venti forti nord-orientali, con raffiche fino di burrasca o burrasca forte, su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di mercoledì 6 settembre, allerta arancione su parte della Calabria ionica settentrionale, allerta gialla sui restanti settori della regione e su gran parte della Sicilia.