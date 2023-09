La Federazione Italiana Giuoco Calcio Dipartimento Interregionale ha comunicato la rimodulazione del calendario di serie D raggruppamento I successiva all’avvenuta iscrizione della nuova società appena costituita La Fenice Amaranto che rappresenterà la città di Reggio Calabria, dopo la scomparsa della Reggina 1914. Vediamo le prime giornate per le squadre calabresi. Dopo la prima giornata, già disputata domenica 10 in base al calendario che era stato già diramato, nel secondo turno la Vibonese gioca a Sant’Agata; il Lamezia ospita la Nuova Igea Virtus Barcellona; la Gioiese riceve l’Akragas; il Castrovillari viaggia verso Ragusa; il San Luca ospita la Sancataldese mentre il Locri sarà di scena a Siracusa. Riposa la corazzata Trapani. Nel terzo turno proprio il Trapani di scena a Castrovillari, la Vibonese ospita il Ragusa, il Locri ospita il Portici, il San Luca in casa della Nuova Igea, la Gioiese sul terreno del Real Casalnuovo di Napoli. Non si dovrebbe giocare il derby previsto tra La Fenice Amaranto e il Lamezia in quanto la nuova società reggina, ancora totalmente in fase di costruzione per quanto riguarda squadra e staff tecnico, potrebbe esordire il 24 settembre nel derby della quarta giornata nella vicina San Luca.