di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Grande attesa nel quartiere Siano di Catanzaro per i festeggiamenti per la Madonna del Carmelo da Venerdì 15 a Domenica 17 settembre. Oltre ai festeggiamenti religiosi, in cui si inserisce anche la processione per le vie del quartiere con fiaccolata domenica alle ore 17, sono numerosissimi gli eventi organizzati per i festeggiamenti civili, iniziative promosse dall’associazione UPIS (Uniti per il Sociale quartiere Siàno di Catanzaro). Eccone il riepilogo:

Venerdì 15 dalle ore 17,30 Mostra di auto e moto d’epoca per le vie del quartiere; alle ore 21 spettacolo di strada; alle 21,30 intrattenimento con “Rino e Giulio”, ed ancora Giochi popolari “Sotto le stelle” e animazione per bambini con Jole;

Sabato 16 dalle ore 17 “Pompieropoli”, con la partecipazione dei Vigili del fuoco di Catanzaro; alle ore 21,30 l’attesissimo concerto dei Gemelli Diversi con la partecipazione di Rap Simo. A seguire musica e discoteca con Kan Dj B-Side & Animation.

Inoltre esposizione di stand di artigianato.

Domenica 17 dalle ore 15 Giochi popolari; alle 17 Santa messa e processione di Santa Maria del Carmelo con fiaccolata; alle ore 21,30 esibizione di Denny Celentano, tribute band di Adriano Celentano.

L’associazione UPIS ringrazia tutti gli sponsor che hanno partecipato e contribuito all’organizzazione della festa.

RTC, La prima RadioTelevisione di Catanzaro e della Calabria, seguirà gli eventi e realizzerà alcuni Speciali RadioTelevisivi.