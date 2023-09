“Rinnoviamo l’offerta del cero motivo da parte dell’Amministrazione alla nostra Santa Patrona. E’ un rito che si rinnova negli anni, la luce di questo cero ci auguriamo, affidandoci a Maria, che possa illuminarci, per poter guidare sempre meglio la nostra comunità”. Così il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ieri nel Duomo cittadino in occasione della consegna del cero votivo alla Santa Patrona Madonna della Consolazione. “Ci affidiamo pienamente a Maria -ha aggiunto- per darci la forza di assumere decisioni importanti per la nostra città e soprattutto le chiediamo di vigilare sulle nostre scelte e sui percorsi che andremo ad affrontare quotidianamente per amministrare e gestire un territorio tanto difficile come il nostro. Oggi gli rendiamo omaggio -ha concluso Brunetti- e la ringraziamo per l’anno trascorso e ci affidiamo a lei per l’anno che verrà”. Alla cerimonia nel Duomo di Reggio Calabria era presente anche il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace che ha detto: “Vorrei riprendere il concetto del messaggio dell’Arcivescovo metropolita di qualche giorno fa, ossia quello di provare, a tutti i livelli, di fare sinergia per mettere in campo i valori positivi per fare crescere al meglio la nostra comunità. Il suo messaggio è stato molto chiaro e noi non possiamo far finta di non ascoltare questo grido d’allarme, che più volte il nostro Arcivescovo ci ha dato, e quindi rispetto a questo in questa giornata molto particolare -ha concluso Versace- non possiamo che dare seguito a quelle che sono le sue parole”.