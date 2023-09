di Manuel Soluri (RTC-GDC)

Si è svolta nei giorni scorsi a Pisciotta, in provincia di Salerno, la finale nazionale del Concorso di bellezza e potenzialità “La Perla d’Italia”, alla presenza della direttrice artistica Francesca Maroni. Dopo le tappe regionali, dunque, si è giunti all’appuntamento nazionale, con concorrenti provenienti da tutta Italia. Molto folta la rappresentanza calabrese, coordinata dall’agente regionale Conny Varano, guida sempre attenta, dinamica e coinvolgente. Dalla Calabria sono arrivati nel Cilento Annalisa Muscari, Alice Correale, Domenico Iapello, Davide Tolomeo, Davide Falbo, Giulia Virgolino e Alessandra Santos, quest’ultima sudamericana ma residente a Cosenza. Presente anche la brava Gabriella Pensabene, collaboratrice di Conny Varano. E proprio per il gruppo calabrese è arrivata una grande soddisfazione: il giovane Domenico “Nico” Iapello, di Borgia, in provincia di Catanzaro, è infatti risultato il vincitore nella categoria Mister. “Una grande gioia per Domenico ma per tutto il nostro gruppo, sono molto felice” ha commentato Conny Varano. I complimenti a Domenico Iapello sono arrivati anche dalla direttrice artistica Francesca Maroni. Menzione anche per Antonella Pirri, siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto ma da tempo vicina al gruppo calabrese, seconda classificata nella categoria “Lady”.