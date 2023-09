I carabinieri della Stazione di Catanzaro S. Maria hanno tratto in arresto, con l’accusa di evasione, un uomo di 48 anni, sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, già arrestato il giorno precedente in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per un furto su un’autovettura, è stato visto dai militari mentre passeggiava per strada. Subito fermato è stato tratto in arresto e sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari. Lo stesso giorno l’arresto è stato convalidato ed il giudice ha confermato la misura degli arresti domiciliari.