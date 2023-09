“Al generale Emilio Errigo, appena nominato commissario straordinario per la bonifica del sito d’interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara, facciamo i migliori auguri di buon lavoro. L’indicazione della presidenza del Consiglio dei ministri, arrivata su proposta del ministero dell’Ambiente e di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, carica il generale Errigo di un’ulteriore responsabilità, dopo quella della guida dell’Arpacal, ma siamo certi che l’ufficiale della Guardia di finanza sia nelle condizioni di condurre al meglio in porto i due incarichi di elevata responsabilità”. Lo afferma in una nota Santo Biondo, segretario generale della Uil Calabria. “La bonifica del sito d’interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara – prosegue – per noi rappresenta una delle priorità per il nostro territorio. Il miglioramento delle condizioni ambientali, il risanamento di siti inquinati, maltrattati dall’insipienza dell’uomo, non può essere messo in secondo piano nel progettare il futuro della nostra regione. Adesso siamo convinti che vi sia la necessità di accelerare il processo di bonifica, di riconversione sociale e produttivamente sostenibile di quel territorio. E per questo diciamo, da subito, di essere pronti e disponibili al confronto, costruttivo e di merito sulle questioni, per mettere in atto una programmazione concertata che dia alle cittadine e ai cittadini, in primis residenti in quella fetta di territorio, ma in generale a tutti i calabresi la speranza in un futuro migliore, sostenibile, economicamente e socialmente produttivo”. “Questo -conclude Biondo- nella convinzione che sia indispensabile impegnare il Governo e la Regione per trovare cospicue risorse economiche, necessarie a dare corpo ad una attenta opera di bonifica, e rendere le stesse certe nel tempo”.