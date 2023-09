La giunta comunale di Catanzaro guidata dal sindaco Nicola Fiorita ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di efficientamento energetico di 5 edifici scolastici. Si tratta della scuola Infanzia Aranceto, la scuola primaria Sala Campagnella, la scuola statale Scuola dell’infanzia A.Giglio Ic Materdomini, la scuola dell’infanzia Samà e l’istituto Catanzaro Siano Nord. Lo rendono noto l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Scalise, e l’assessore all’Istruzione Nunzio Belcaro. Con un importo complessivo di un milione e 300mila euro circa inseriti nell’ambito di “Agenda Urbana”, l’intervento dell’Amministrazione comunale, sostengono gli assessori, “è in perfetta continuità con quanto già approvato nelle scorse settimane e che manifesta l’attenzione e la sensibilità della Giunta sui temi dell’edilizia scolastica, della sicurezza degli studenti e della creazione di ambienti sicuri e capaci di formare adeguatamente i cittadini di domani. Nei mesi scorsi, infatti – prosegue la nota – è stato dato il via alla convenzione Consip per l’efficientamento energetico delle scuole comunali, uno strumento che per nove anni assicurerà la gestione, la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione e degli impianti di climatizzazione ed elettrici. Inoltre, sono stati destinati 1,4 milioni di euro per eseguire interventi nelle palestre e nelle aree gioco di quattro istituti scolastici: Istituto Comprensivo Manzoni Nord-Est, Istituto Comprensivo Pascoli Aldisio, Istituto Comprensivo Vivaldi e Istituto Comprensivo Patari-Rodari”. “Da sottolineare, inoltre -concludono Scalise e Belcaro- che la Giunta ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante la demolizione e la ricostruzione del Plesso scolastico Piano Casa, con l’obiettivo di creare un centro di servizi educativi per la prima infanzia in grado di accogliere 42 bambini. Ci sono inoltre lavori in corso e progetti approvati che coinvolgono diverse scuole cittadine, tra cui la Patari/Rodari, Santo Janni, via Molise e Aranceto”.