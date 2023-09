di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Sono terminati nella serata di ieri nel quartiere Siano di Catanzaro i festeggiamenti per la Madonna del Carmelo, svoltisi dal 15 al 17 settembre. Oltre al fitto calendario religioso, sono stati numerosi le iniziative e gli eventi nell’ambito dei festeggiamenti civili. Venerdì mostra di auto e moto d’epoca, sabato Pompieropoli con i vigili del fuoco, il concerto di Paolo Meneguzzi, la musica di Kan dj, che hanno registrato una presenza massiccia dal quartiere, dall’intera città e dal comprensorio. Ieri gli appuntamenti si sono chiusi con lo spettacolo di Denny Celentano, cover band di Adriano Celentano. E anche in questa occasione sono arrivati in centinaia, godendo anche delle eccezionali condizioni climatiche tipicamente estive. Molto soddisfatti della riuscita del programma i ragazzi dell’associazione UPIS (Uniti per il Sociale Siano) che ha promosso le iniziative, guidati dal presidente Angelo Raffaele. Presente il consigliere comunale Raffaele Sero’, molto vicino all’associazione e al quartiere Siano.