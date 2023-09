Staine: “Grazie a Lega e Salvini ripartono i lavori su infrastrutture ferroviarie e stradali”

“Il via libera del Mit per il nuovo piano di lavori sulla galleria ‘Limina’ sulla SS Jonio-Tirreno conferma l’attenzione che la Lega e il ministro Matteo Salvini hanno per la Calabria. Il Ministero ha autorizzato, inoltre, l’anticipazione di un ulteriore finanziamento pari a 128,5 milioni di euro per la SS182 Trasversale delle Serre”. È quanto dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Emma Staine. “A questi, grazie al lavoro sinergico con il presidente Roberto Occhiuto -prosegue- si aggiungono interventi sulla linea Cosenza-Catanzaro, che prevedono le riaperture delle tratte interessate da lavori. In particolare, la tratta Rogliano-Soveria Mannelli a seguito del completamento degli interventi di ripristino della sede ferroviaria; la tratta Soveria Mannelli-Catanzaro città a seguito del completamento degli interventi di ripristino della sede ferroviaria in virtù dei lavori programmati con i fondi delibera Cipe 54/2016; infine la tratta Catanzaro-Catanzaro Lido e collegamento con nuova stazione Fs di Catanzaro località Germaneto, a seguito dei lavori di realizzazione del sistema ferroviario metropolitano di Catanzaro (‘Pendolo’). Sono in corso di affidamento i contratti di servizio fra la Regione, ARt-Cal e Ferrovie della Calabria che consentiranno di ipotizzare uno sviluppo su un arco decennale del servizio, con il potenziamento dello stesso”. “L’obiettivo della Lega – conclude Staine – resta lo sviluppo del territorio calabrese e il miglioramento dei servizi per i cittadini. un lavoro di squadra che ho piacere di condividere con la senatrice Tilde Minasi e tutti i componenti del mio partito”.