“Ci riuniremo sabato e domenica prossimi all’hotel San Francesco di Rende per legare il futuro della Calabria a quello del governo Meloni e per invocare partecipazione popolare”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in merito all’iniziativa organizzata dal partito per sabato e domenica a Rende alla quale interverrà, collegata da remoto, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Ringrazio l’amica Wanda Ferro, nostra coordinatrice regionale – prosegue Antoniozzi – per avere organizzato questa due giorni che sarà interessante e coinvolgerà tutti i consiglieri e gli assessori regionali, i colleghi e amici parlamentari e gli europarlamentari, il presidente Occhiuto con il quale discuteremo di come proiettarci verso un futuro ancora migliore. Domenica interverrà il presidente Meloni con un collegamento da remoto festeggiando simbolicamente l’anniversario della vittoria elettorale”. “Ha ragione Wanda Ferro -afferma Antoniozzi- quando dice che dobbiamo avere lo spirito dei militanti perché il nostro elettorato ci chiede sempre più partecipazione. A giugno avremo le elezioni europee in cui presenteremo un calabrese di spessore come Denis Nesci e ambiamo a contribuire fortemente al successo elettorale di Fratelli d’Italia. Spero che sabato e domenica vengano tante persone per ascoltare e per renderci partecipi delle loro sensazioni: la politica deve essere costante ascolto e confronto e in questa ottica, con Wanda Ferro, Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani, ci impegniamo ogni giorno in Parlamento non nascondendo mai i nostri limiti: siamo consapevoli delle nostre imperfezioni ma anche dell’amore che spendiamo verso la Calabria”.