Corbelli (Diritti Civili): “Istituire subito la task force sugli effetti avversi, che chiediamo da un anno e mezzo! E’ questa oggi la vera drammatica emergenza, non il falso allarmismo Covid dei soliti noti personaggi”.

“L’immediata istituzione di una task force, a livello nazionale e in ogni regione, sugli effetti avversi, i malori improvvisi e le malattie fulminanti”. E’ quanto ritorna a chiedere il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, con un nuovo intervento su Fb e su La Verità. “E’ oggi assolutamente doveroso, indispensabile e urgente l’istituzione di una task force per gli effetti avversi. E’ da un anno e mezzo, dal marzo 2022, che chiediamo che venga istituita questa struttura per studiare le gravi reazioni avverse, i malori improvvisi e le malattie fulminanti per cercare di scongiurare altre tragedie, che continuano, purtroppo, con nuovi decessi di giovani soprattutto (anche la Calabria continua ad essere colpita e sconvolta da questi drammi, anche in queste ultime ore) e persone comunque di ogni età e dare così terapie adeguate a tutte le centinaia di migliaia di persone danneggiate e ammalatesi, che non sanno come e dove curarsi e che, disperate e abbandonate, continuano a sostenere visite ed esami, anche all’estero, a proprie spese e che, alcune di loro, scendono in piazza (ignorate da tutta l’informazione mainstream!), come è ancora una volta accaduto nei giorni scorsi a Roma, per gridare tutta la loro civile rabbia e chiedere di essere ascoltate e aiutate. E’ questa oggi la vera drammatica emergenza, non il falso allarmismo Covid dei soliti noti personaggi”, afferma Corbelli, che ricorda “come in Germania da oramai molti mesi, su imput del ministero della Salute, questi studi sugli effetti avversi si stanno facendo. Perché la Germania si occupa e studia le cause delle gravi reazioni dovute a questo siero sperimentale e in Italia invece si continua a non fare nulla? Solo disinteresse e un silenzio assordante per questa drammatica emergenza. Da 18 mesi Diritti Civili e La Verità, il giornale di Belpietro e De’ Manzoni, simbolo di questa coraggiosa battaglia, che ha contribuito, in modo decisivo, ad aiutare e salvare un numero infinito di persone, chiedono l’istituzione di una struttura ad hoc composta dai vari specialisti e magari supportata anche da tutti quegli “esperti” famosi che in questi due anni sono stati continuamente in tv, sui giornali, sui social e su tutti gli altri media invitando gli italiani a farsi inoculare un farmaco sperimentale! Anziché negare queste tragedie che stanno devastando la vita di migliaia di famiglie, mettano oggi tutti questi “scienziati” le loro competenze e conoscenze medico scientifiche al servizio di queste persone sfortunate e li aiutino. Ribadiamo, ancora una volta, che è possibile fare qualcosa per cercare di prevenire questi malori improvvisi, queste morti inspiegabili e malattie fulminanti, che stanno distruggendo la vita di milioni di persone in Italia e nel mondo. Abbiamo negli ultimi due anni pubblicato protocolli e vademecum con tutte le informazioni necessarie, abbiamo costretto, con la nostra campagna, nel maggio dello scorso anno, Aifa e ministero della Salute a intervenire e rendere noto il protocollo sul rischio miocardite, che tenevano in un cassetto, senza divulgarlo. Adesso leggiamo, oltre ai risultati choc di studi e ricerche, che un famoso e autorevole cardiologo americano, il dott. Peter McCullough, ha, in una intervista a La Verità, indicato un possibile protocollo contro i danni della puntura. L’amara considerazione finale è che avevamo ragione, a fare questa importante e ininterrotta campagna di prevenzione, oltre che di denuncia. Quante tragedie si sarebbero scongiurate, quante vite umane salvate e quante persone, danneggiate, aiutate se le nostre denunce, i nostri, ripetuti e accorati appelli, in questi ultimi due anni, fossero stati ascoltati e accolti”?