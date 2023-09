Il sindaco f.f. della MetroCity, Versace: “Bene il piano ministeriale sulla Jonio-Tirreno”

“Apprendiamo con soddisfazione dal ministro Salvini che il Governo starebbe programmando il finanziamento per la realizzazione della seconda canna della galleria della ‘Limina’. Se così fosse, e ce lo auguriamo, l’idea sarebbe in linea con le richieste prospettate nel documento approvato all’unanimità dal Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria e trasmesso al presidente del Consiglio e ai suoi ministri”. Così il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace ha commentato le dichiarazioni del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “La Città Metropolitana – ha proseguito – aveva avviato da tempo una serie di interlocuzioni con i Comuni interessati, non soltanto per raccogliere le loro preoccupazioni, ma anche per farsi promotrice di una serie di soluzioni alternative per ovviare ai disagi provocati dalla chiusura della galleria, che rischia di paralizzare l’intera area metropolitana, isolando concretamente l’intera area della Locride. Tra queste vi è appunto il raddoppio della galleria ‘Limina’. Su questo intervento, per quanto di nostra competenza, vigileremo costantemente, affinchè la previsione annunciata possa essere concretamente realizzata”. “La chiusura della Jonio-Tirreno -ha affermato Versace- ha messo di fronte l’intera comunità metropolitana ad una debolezza strutturale nella mobilità territoriale, frutto di decenni di scelte politiche che hanno scientemente tagliato fuori la Locride dallo sviluppo del Paese. Se lo Stato oggi vuole realmente dare una risposta ai cittadini dell’area metropolitana, deve prenderne atto ed invertire radicalmente questa tendenza, anteponendo l’implementazione delle infrastrutture trasportistiche sul nostro territorio alla chiusura di quella galleria. In questo senso, quanto dichiarato da Salvini, sembra andare nella giusta direzione”.