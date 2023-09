I sindaci metropolitani facente funzioni della Città metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, insieme all’assessore comunale ai Trasporti Domenico Battaglia, e ai colleghi di Giunta Rocco Albanese e Demetrio Delfino, hanno preso parte ieri alla presentazione dei nuovi 15 bus Atam, gli ultimi della flotta con trazione a gasolio ed i primi con sistemi di controllo Adas per la sicurezza di operatori e passeggeri. La manifestazione si è svolta a Piazza Duomo, nell’ambito della settimana della mobilità “Muoviamoci insieme”, promossa per informare la cittadinanza e l’utenza delle nuove offerte relative al trasporto pubblico locale nell’area metropolitana. Per Atam erano presenti i vertici del Cda, Carmelo Basile (amministratore delegato), Ezio Privitera (presidente Cda) e Melina Sangiovanni (consigliera d’amministrazione).