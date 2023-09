Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione, Antonio Marziale, si è recato in visita nell’Ufficio scolastico regionale, dove è stato ricevuto dal Direttore generale, Antonella Iunti. “Ho formulato alla dottoressa Iunti – ha detto Marziale – i miei più fervidi auguri a tutti gli operatori scolastici ed insieme abbiamo focalizzato le problematiche da affrontare in un panorama in veloce evoluzione. Ho esposto le criticità, che spesso si palesano e che costituiscono più della metà del lavoro del mio ufficio in termini di segnalazioni e denunce, confermando la mia disponibilità ad affrontare il tutto in termini di mediazione, giacché lo sfilacciamento tra scuola e famiglia può recare danni enormi ai bambini e agli adolescenti”. “Lavorare a scuola -ha aggunto il Garante- è un impegno gravoso che comporta vocazione e specializzazione. E non riuscirei nemmeno ad immaginare un mondo senza scuola. Per tale ragione avverto come prioritaria la mia disponibilità a coadiuvare l’istituzione scolastica, laddove è necessario. A patto che la stessa si impegni a collaborare perché talvolta ci si imbatte in resistenze che obbligano il mio ufficio a ricorrere a vie formali altrimenti evitabili. Ho ringraziato il Direttore generale per la sua costante apertura al confronto ed alla collaborazione, rinnovandole la mia stima per l’abnegazione nel dirigere un ufficio che rappresenta l’istruzione, il diritto più sacrosanto per ogni bambino e adolescente”.