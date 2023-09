Calcio serie B, il Catanzaro a Bari conquista un pareggio meritato e prezioso con una gara di forte personalità (2-2)

Il Catanzaro si mette alle spalle l’amarissima e pesantissima sconfitta subita in casa con il Parma andando a imbavagliare il Bari al san Nicola. La gara, molto intensa e piacevole, finisce 2 a 2. Quattro reti e ritmo intenso non hanno annoiato i ventimila del San Nicola, settore ospiti sold-out con 1290 tifosi calabresi. Dopo una lunga fase di studio, la gara si sblocca intorno alla mezz’ora con un botta e risposta tutto greco. Bari in vantaggio al 27′ con Koutsoupias, che insacca di prepotenza dopo una corta respinta di Fulignati su sassata scagliata da Sibilli. La gioia biancorossa dura il tempo di un giro d’orologio, in quanto Vandeputte al 29′ pennella da sinistra per Sounas che si infila di testa sorprendendo la distratta difesa di casa. E poco prima dell’intervallo il Catanzaro, sicuramente piu’ spigliato e brioso dell’undici di Mignani, addirittura la ribalta, con Verna che capitalizza sul secondo palo l’assist giunto sull’asse greco Sounas-Katseris. Ma nella ripresa il Bari riparte di slancio, colpendo immediatamente una traversa con Sibilli e centrando il pareggio con lo scatenato Koutsoupias che ribadisce in gol dopo una nuova respinta corta di Fulignati su un primo tentativo di testa dello stesso greco. Nel finale il Catanzaro resta senza Vivarini in panchina e Miranda in campo (due gialli in due minuti) entrambi espulsi, ma il Bari non passa.